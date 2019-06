Está animada a noite de São João na cidade de Santa Cruz. As Marchas Populares, entre o final da tarde e princípio de noite, com cerca de 550 figurantes em representação de dez grupos, deram o ‘mote’ para a noite festiva, que já teve fogo de artifício e a exibição de Video Mapping no edifício dos Paços do Concelho com a ‘Marca Santa Cruz’. A animação prossegue agora na frente-mar, com música no palco e ceia tradicional de São João na promenade.