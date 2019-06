A área da Imagiologia tem sofrido muitas vezes “comentários alarmistas”, afirmou Pedro Ramos, que hoje visitou aquele Serviço do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com o objectivo de dismistificá-los.

O secretário Regional da Saúde garantiu que “não há qualquer atraso nas biópsias em relação à área da patologia mamária” e que o serviço está equipado “ao mais alto nível” para esta patologia, precisando que são realizadas aproximadamente 30 biópsias por semana.

Pedro Ramos sublinha que o rastreio do cancro da mama é “um orgulho para o Serviço Regional de Saúde, um orgulho para a Região Autónoma da Madeira e é o mais antigo do país juntamente com Coimbra”. “Temos 20 anos de actuação e com resultados muito evidentes”, vincou, acrescentando que passámos de uma sobrevivência de 20% para 85% no que diz respeito as mulheres com cancro da mama na RAM”.

“Todo este trabalho não pode ser beliscado com afirmações gratuitas e alarmistas que não correspondem à realidade”, vincou.

Recorde-se que, conforme foi noticiado na edição de hoje do DIÁRIO, verifica-se uma falta de recursos humanos no Serviço de Imagiologia e quem para inverter esta situação (transversal a outras áreas) o Governo Regional vai pagar perto de 360 mil euros a título de incentivo aos médicos para que façam turnos para além do horário normal de trabalho nas especialidades mais carenciadas do Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM).

O governante vem agora dizer que este serviço tem em média: “7 médicos, cerca de 8 enfermeiros, 10 assistentes operacionais e 50 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica relacionados com a área da Imagiologia e dispersos e divididos em todas as instituições de saúde da RAM”.

“Quero salientar que o Serviço Regional de Saúde é um serviço dinâmico e em constante actualização”, disse ainda Pedro Ramos, reafirmando que “o investimento continua a ser feito nos cuidados hospitalares, cuidados de saúde primários, nos cuidados continuados e cuidados paliativos”.