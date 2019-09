“Não fizemos nada durante os últimos anos”, ironiza Célia Pessegueiro

A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol espera que depois de 22 de Setembro haja um governo diferente na Região, para acabar com aquilo que entende ser “políticas discriminatórias” e que seja mais “transparente” ao actual executivo liderado por Miguel Albuquerque.

Célia Pessegueiro falava no 518.º aniversário do concelho e prometeu enviar a mesma lista de proposta ao novo chefe insular, porque continua “tudo igual ao que estava”, disse com Paulo Câfofo a ouvir as suas declarações na terceira fila da plateia.

A autarca socialista apontou baterias ainda ao facto do Governo estar a “fazer-se morto” quanto a polémica da instalação de jaulas para a produção de piscicultura. “Não cancelou licenças”, referiu alertando os convidados: “Tenham cuidado com as escolhas que vão fazer e serão determinantes depois de 22 de Setembro”.

Acusou ainda a “falta de respeito, constantes, celebrações dos 600 anos” da Descoberta da Madeira. “Muitas vezes. Demasiadas vezes”.

Na Lista de propostas vai um rol de estradas por requalificação, dizendo ser essencial criar uma zona de estacionamento de autocarros, “mas o orçamento camarário não chega”, sublinhou.

Pelo meio afirmou que dois anos de mandato deixam-na satisfeita destacando diversas iniciativas: seis estações de tratamento de água, transferência de resíduos sólidos, recuperação da estrada de anjos, beneficiações nas escolas, loja do munícipe e lançaram concurso público para cemitério. Atribuição de manuais escolar, bolsas de estudo, ajudas técnica e apoios sociais. “Não fizemos nada durante os últimos anos. Nada, ironizou.