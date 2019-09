Município de São Vicente reforça apoios à educação

A Câmara Municipal de São Vicente continua a apostar e a reforçar os apoios à educação com políticas que visam combater as desigualdades e as carências financeiras e promover uma efectiva igualdade de oportunidades no acesso à educação.

A partir deste ano lectivo de 2019/2020, os alunos matriculados no ensino pré-escolar do concelho de São Vicente, nomeadamente na Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de São Vicente, na Escola do 1º Ciclo com Pré-Escolar de Boaventura e Ponta Delgada e no Infantário do Bom Jesus de Ponta Delgada, têm acesso à educação de forma totalmente gratuita, com a Câmara Municipal de São Vicente a assumir a totalidade das mensalidades dos alunos do concelho matriculados nos estabelecimentos na valência do pré-escolar, nos 3 e 4 anos de idade.

Esta, que é uma medida pioneira e inédita na região, surge na sequência da política de apoio à educação implementada pela Câmara Municipal de São Vicente, que, aquando da redução em 40% na mensalidade das creches, promovida pelo Governo Regional da Madeira, assumiu os remanescentes 60% do valor, que até então eram suportados pelas famílias, fazendo com que a educação nestas idades seja completamente gratuita.

Esta decisão visa, essencialmente, democratizar e garantir equidade no acesso à educação e vem de encontro àquela que tem sido uma das grandes bandeiras da edilidade liderada por José António Garcês, a democratização da educação. Nesse sentido, a Câmara Municipal de São Vicente adoptou ao longo dos últimos anos um conjunto de medidas que garantem igualdade a todas as famílias, com o transporte e os manuais escolares gratuitos para todos os alunos do 1º Ciclo, a atribuição de prémios de mérito aos melhores alunos dos 2º e 3º Ciclos, bem como do Ensino Secundário e ainda a atribuição de bolsas de estudo a todos os alunos matriculados no Ensino Superior.