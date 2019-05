MultiOpticas oferece sala de apoio ao estudo ao Centro de Recursos Educativos Especializados do Funchal

No próximo dia 31 de Maio, pelas 15h30, a MultiOpticas irá realizar uma acção de responsabilidade social no Centro de Recursos Educativos Especializados do Funchal. Esta iniciativa contempla a oferta de uma sala de estudos equipada com computadores, impressora e mobiliário adequado e irá contar com a presença do director regional da Educação da Madeira, o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho; o responsável do CREE Funchal, João Vasconcelos e o CEO da GrandVision Portugal, Rui Borges.

Paralelamente, e durante a manhã do referido dia, serão realizados rastreios visuais e posteriormente serão oferecidos óculos graduados às crianças referenciadas pelo CREE.

O Centro de Recursos Educativos Especializados do Funchal dispõe de equipas de educação especial e reabilitação, visando colaborar com os estabelecimentos de educação e ensino, famílias e unidades de saúde públicas, centros locais de segurança social, câmaras municipais e juntas de freguesia. A sua área de intervenção foca-se no despiste, observação, avaliação, encaminhamento e intervenção junto de crianças e jovens com necessidades educativas especiais.

Anualmente, a MultiOpticas desenvolve várias acções de responsabilidade social cujo propósito é a ajuda a crianças economicamente desfavorecidas, não só ao nível da realização de rastreios visuais gratuitos e oferta de óculos graduados (visão = sucesso escolar), mas também através da realização de acções lúdico-pedagógicas que promovam o bem-estar e o apoio à educação destas crianças e jovens.

Eis o programa:

31 de Maio:

10-13 horas: Realização de Rastreios Visuais

16 horas-16h30: Inauguração formal do Centro de Estudos com corte de fita e discursos protocolares

16h30: Lanche oferecido às crianças e jovens do CREE Funchal