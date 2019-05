“Temos tido um presidente ausente, ele tem estado de facto com os pés na Câmara, mas com a cabeça na Quinta Vigia e perante esta notícia da renúncia do Sr. presidente da Câmara, muito provavelmente a cidade vai beneficiar”, diz Rui Barreto, recordando também que a promessa que ficou por cumprir ao eleitorado que elegeu Paulo Cafôfo para dirigir o Município por quatro anos.

O líder do CDS-PP Madeira e também candidato a Presidente do Governo nas próximas eleições diz que todo este processo que conduziu à saída do actual presidente da Câmara “começou muito mal”, pois Paulo Cafôfo pediu a confiança para governar a cidade num mandato integral, mas menos de um mês depois das autárquicas apresentou-se como candidato a presidente do Governo Regional. “Muito provavelmente a cidade vai beneficiar com a sua saída”, entende Rui Barreto, na medida em que os funchalenses terão um presidente a tempo inteiro, “um presidente que esteja concentrado nos assuntos da cidade e das dez freguesias do Funchal”.

Miguel Silva Gouveia será o novo presidente da Câmara com a saída de Paulo Cafôfo. “Eu julgo que o Eng. Miguel Gouveia tem um perfil diferente do Dr. Paulo Cafôfo, mais discreto mas mais concentrado nos assuntos da cidade, eu penso que a cidade poderá, provavelmente, beneficiar disso, porque a cidade precisa de um presidente a tempo inteiro”.

O líder do CDS entende que Miguel Silva Gouveia terá oportunidade de provar as suas qualidades e que o tempo o dirá se será um bom presidente para a cidade.