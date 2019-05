MPT diz que CMF paga “salários miseráveis” aos seus motoristas

O MPT Madeira diz ter conhecimento de que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) paga aos seus motoristas “salários miseráveis” que não ultrapassam o salário mínimo. O Partido da Terra não aceita que motoristas com mais de 15 anos de casa, com uma responsabilidade enorme, tenham salários tão baixos.

“Estes profissionais com sentido de responsabilidade e disponibilidade deveriam auferir melhores rendimentos, pois numa Câmara Municipal que paga salários de milhares de euros a assessores, directores e administradores, que muitas vezes não se cansam metade daqueles que mais trabalham e menos recebem”, concluiu.