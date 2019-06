MPT denuncia abate de árvores “desmedido e sem sentido”

O MPT denuncia o abate de árvores “desmedido e sem sentido” no jardim do Vale da Ajuda, em São Martinho, onde foram “mortas árvores inocentes, completamente saudáveis, que fazendo parte de um condomínio privado”. Uma situação lamentável que, segundo o partido, revoltou muitos dos moradores daquela zona.

“Situações como esta seguem o exemplo do que a própria CMF tem feito com o seu parque arbóreo, por isso, verificamos este descontrolo total, seja no domínio privado, seja no domínio público, como no caso na Rua do Engenho Velho, onde foi realizada uma autêntica “matança” de dezenas de árvores saudáveis, numa freguesia que tem o estatuto de ser das mais ecológicas do país, perguntamos ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira, se este atentado ambiental é da responsabilidade de privados ou é da sua competência?”, interroga.

O MPT não admite nem concorda que este executivo camarário, juntamente com as suas Juntas de Freguesias socialistas, continuem a sua política de “total despreocupação com o ambiente e continuem a cortar árvores sem qualquer tipo de justificação um pouco por toda a cidade, colocando em causa a imagem do concelho perante todos aqueles que visitam a Madeira, além de estarem a praticar um verdadeiro terrorismo ambiental contra o património de todos nós”.

“Pedimos mais responsabilidade e mais atenção para a causa ambiental e que não sejam as árvores a pagar pelo total desvario em que se encontra esta CMF, onde são tomadas decisões sem qualquer tipo de cabimento e está-se a matar os espaços verdes da nossa cidade, sem que ninguém assuma as consequências destes actos”, concluiu.