Movimento Vencer e Viver da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza ‘Festa Rosa’

O Movimento Vencer e Viver do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, movimento de apoio às mulheres e homens com Cancro da Mama, está a promover, no dia 30 de Outubro, a ‘Festa Rosa’, que consiste num cocktail com desfile temático, pelas 19h30, seguido de um jantar, pelas 20 horas, no Design Centre Nini Andrade Silva.

O movimento, conhecido como ‘Outubro Rosa’, nasceu nos Estados Unidos, com o objectivo de promover a consciencialização sobre o cancro da mama. Neste âmbito, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, desenvolve o movimento ‘Onda Rosa’, procurando incentivar à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.