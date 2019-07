Monte Palace acolhe amanhã evento anual ‘Unidos pela prevenção do cancro feminino’

Os Jardins Tropical Monte Palace, no Monte, recebem este domingo, 14 de Julho, às 10 horas, o evento anual ‘Unidos pela Prevenção do cancro feminino’, organizado pela Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e do Jardim Monte Palace, da Fundação Berardo.

A estes, juntaram-se outras associações, nomeadamente a Monte de Amigos, Garouta do Calhau, Presença feminina, Associação de Técnicos Superior de Diagnóstico e Terapeutica da RAM, o Clube Judobrava e a Escola Chapitô.

A entrada é grátis para os participantes do evento que ao longo da visita aos Jardins Monte Palace, farão actividades físicas com profissionais credenciados, desde fisioterapeutas, professores de educação física e expressão dramática. Haverá também modelagem de balões e outros momentos dedicados aos mais pequenos, a cargo da Escola Chapitô- Lisboa.

Quem não quiser participar poderá visitar apenas a quinta.