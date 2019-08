Milhares celebraram a Festa da Alegria em São Roque

Milhares de pessoas cumpriram a tradição e subiram este domingo ao Montado da Esperança, em São Roque, para celebrar o último dia da Festa da Alegria.

A missa campal realizada pelo padre José Luís Rodrigues em honra de Nossa Senhora da Alegria, foi o ponto alto das festividades, que se prolongaram por três dias.

“Estaremos cá para o ano. A Festa da Alegria é um sucesso e já se afirmou no panorama dos arraiais madeirenses”, disse Pedro Gomes, presidente da Junta de Freguesia de São Roque, entidade que em conjunto com a Casa do Povo de São Roque, organiza este evento.

“Tivemos uma adesão enorme, com muita animação. O lote de artistas que passaram pelo palco, foi uma aposta ganha”, continuou O autarca, dizendo que os comerciantes estão satisfeitos.

Este é também um arraial, que para além de ser um dos únicos feitos nas serras madeirenses, também tem uma forte componente ambiental, referiu Pedro Gomes lembrando todo o trabalho de limpeza, manutenção e reflorestação realizado em parceria com o Instituto das Florestas.

A Festa da Alegria começou sexta-feira com a recriação de uma espetada madeirense, como era confeccionada no século XVII, com carne de cabra nova em pau de louro, e continuou sábado com animação musical, actividades lúdico-desportivas. Tudo com as típicas barracas de comes e bebes.

Pelo local passaram várias entidades oficiais, nomeadamente o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, os secretários regionais da Saúde e da Agricultura, Pedro Ramos e Humberto Vasconcelos, o presidente da autarquia do Funchal, presidentes de Juntas de Freguesia, e ainda deputados da Assembleia da República e deputados municipais.