Miguel Silva Gouveia participou em tertúlia sobre empreendedores madeirenses

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) estreou, esta quinta-feira (23 de Maio), a 2.ª temporada do projecto ‘Espaço Comercial e Cultural’, sob o tema “40 Figuras Empreendedoras da Cultura Madeirense’.

A iniciativa municipal, que decorreu ontem no Madeira Optics Museum, tem como objectivo dinamizar os espaços comerciais da Baixa da cidade e tem registado casa cheia ao longo das suas várias sessões, todas elas de entrada livre.

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, abriu o evento, manifestando o seu “profundo apreço pela iniciativa e pelo seu carácter inovador, no incentivo ao debate e à partilha de ideias num momento intimista e de descontração”.

“Na primeira edição deste projecto percorremos restaurantes, cafés e uma livraria, agora estreamos um museu, o Museu de Óptica da Madeira. É o mote para uma edição que será com certeza mais um sucesso, e que conseguirá diversificar públicos de uma forma especial, dando a conhecer espaços que são cada vez mais parte da dinâmica da cidade do Funchal”, sublinhou o autarca.

A tertúlia foi inspirada no livro homónimo da historiadora Cristina Trindade e contou com a presença da autora, e ainda dos oradores Bruno Abreu Costa, licenciado e mestre em História, e Rita Rodrigues, doutorada em Estudos Interculturais, com a moderação a cargo de Ana Bijóias, licenciada em Filosofia.

A próxima tertúlia (também de entrada livre) está marcada para dia 24 de Julho, na Sapataria Porto, na Rua dos Tanoeiros, com o tema ‘Moda e Calçado Madeirense’.