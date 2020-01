Miguel Silva Gouveia na apresentação do serviço de Forças Armadas

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente, esta manhã, no Comando Operacional da Madeira, na apresentação do serviço de Forças Armadas, dirigido a autarcas, a convite do contra-almirante João Dores Aresta.

Miguel Silva Gouveia inteirou-se do Plano Estratégico do Comando Operacional da Madeira para 2020 e ressalvou as excelentes relações com município, evidenciadas nas variadas operações em que as duas entidades têm vindo a cooperar.

O edil funchalense congratulou o contra-almirante João Dores Aresta pela transformação tecnológica e infraestrutural previstas para este trimestre no Comando Operacional da Madeira que visam tornar mais eficiente a condução de operações na Região, bem como o Serviço Regional de Protecção Civil e as forças e serviços de segurança.

Por fim, numa visita às instalações, Miguel Silva Gouveia sublinhou a total disponibilidade do município do Funchal para continuar, por via do diálogo e de cooperação institucional, com a articulação entre as entidades de modo a privilegiar as necessidades e a salvaguarda da população.