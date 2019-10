Miguel Silva Gouveia na abertura do ano lectivo da Universidade Sénior de Santa Maria Maior

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, marcou presença, esta tarde, na abertura do ano lectivo da Universidade Sénior de Santa Maria Maior, destacando, na ocasião, “o papel importante que a Universidade Sénior tem na freguesia, no sentido de valorizar e incluir a população sénior, e de promover a formação, independentemente da idade, e o envelhecimento com qualidade de vida, combatendo o maior flagelo da Terceira Idade: o isolamento e a solidão”.

“O Funchal tem sido um exemplo, inclusive para outros municípios nacionais, como foi reconhecido recentemente, em termos de políticas de envelhecimento activo, que permitem que a população sénior adquira novas aprendizagens, superando novos desafios com uma vida social activa. É este o nosso foco para o Município e são estas as valências que sustentam a viabilidade de todos os espaços seniores da autarquia”.

“Aos nossos quase 3 mil utentes, proporcionam-se momentos de partilha, de proximidade, de convívio e de educação não-formal, o que também é e muito bem replicado nalgumas das nossas Juntas de Freguesia, como é o caso de Santa Maria Maior” enalteceu o autarca, deixando, por fim, votos “de um ano lectivo de sucesso, com muita aprendizagem e camaradagem entre todos”.