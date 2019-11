Miguel Silva Gouveia entrega diplomas a 45 alunos dos cursos EFA

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e a vereadora com o pelouro da Educação, Madalena Nunes, entregaram, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os certificados de conclusão a 45 alunos dos cursos EFA – Educação e Alfabetização de Adultos, do ano lectivo 2018/2019.

“Este projecto, que visa a proximidade na capacitação dos nossos munícipes, foi uma forma de, em parceria, entre a Câmara Municipal do Funchal, a SocioHabitaFunchal e a escola, podermos dar aulas fora do contexto de sala de aula, permitindo que estes alunos possam estudar e obter equivalência ao 6º, 9º ou 12º ano, consoante o ciclo de estudo que necessitem”, salientou na ocasião Miguel Silva Gouveia.

O presidente garantiu ainda que estes cursos, que “têm sido um sucesso a todos os níveis”, são para continuar nos próximos anos.

No ano lectivo 2018/2019 estiveram em funcionamento os cursos EFA no Centro Comunitário [email protected], em Santo Amaro, no Centro Comunitário do Canto do Muro, em São Gonçalo, e no Atelier de Artes Plásticas da Quinta Falcão, sendo lecionadas as disciplinas de T.I.C. -Tecnologias da Informação e Comunicação; Língua estrangeira - Inglês; Aprender com Autonomia; Linguagem e Comunicação; Matemática para a Vida; e Cidadania e Empregabilidade, com professores destacados que se deslocam e estes espaços sociais.

Desde 2014, que os Cursos EFA já envolveram cerca de 500 alunos.