Miguel Silva Gouveia enalteceu o Funchal enquanto Cidade Educadora

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, participou esta tarde na tertúlia ‘À conversa com o Presidente’ com alunos das escolas do Município, no âmbito das comemorações da Semana da Cidade Educadora, cujo o dia internacional é assinalado no dia 30 de Novembro.

Sob o mote ‘Escutar a cidade para a transformar’, Miguel Silva Gouveia, na ocasião, orgulhou-se de “o Funchal ser uma Cidade Educadora, que cumpre os rigorosos critérios para pertencer Rede Territorial Portuguesa e à Associação Internacional de Cidades Educadoras. Diariamente trabalhamos em prol da melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes e de modo a proporcionar boas experiências a quem nos visita”.

O presidente teve oportunidade de ouvir os anseios dos alunos participantes, a quem lançou o desafio de deixar um contributo caso fossem eles o presidente da autarquia.

Até sexta-feira, a Praça do Município acolhe a Semana da Cidade Educadora, sendo que amanhã com a vereadora Madalena Nunes e o vereador João Pedro Vieira, debatem a ‘Cidadania e Participação’ e a Vereadora Idalina Perestrelo e Mafalda Freitas, conversarão sobre o ‘Mar de Vida e Mar de Plástico’. No dia 28 de Novembro a conversa será dedicada à mobilidade com o vereador Bruno Martins, onde também serão entregues as bandeiras do Eco Escolas, e por fim, dia 29 de Novembro, a conversa recaí sobre o tema ‘Do vale à Montanha: a distribuição de água no Funchal’, pelo vereador Rúben Abreu e o Director de Departamento das Águas do Funchal, César Fernandes.

Para terminar a semana e as celebrações, será realizada, na Sala da Assembleia Municipal, a conferência ‘A cidade como um território de aprendizagem’, ministrada por Lucília Salgado, da Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente (APCEP).