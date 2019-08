Miguel Silva Gouveia destaca lançamento do Caderno ‘A Giesta e os seus Artefactos’

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente esta sexta-feira em São Martinho, no lançamento do Caderno N.º 5, da Colecção ‘O Trilho’, do Núcleo Museológico de Arte Popular, intitulado ‘A Giesta e os seus Artefactos’ da autoria de Danilo José Fernandes.

O edil Funchalense salientou que a apresentação desta publicação “no local onde decorre a XXII edição do Festival de Etnografia e Folclore de São Martinho é o constatar de que não é só a música tradicional, as cores, os instrumentos, os movimentos que sobem ao palco, mas também outra vertente que passa por valorizar o artesanato e os objectos tradicionais, a junção do património imaterial com o património material, que na verdade são ambas manifestações da etnografia madeirense.”

A edição desta obra reveste-se “de um grande valor etnográfico e cultural pois vem resgatar do passado o antigo costume madeirense de fazer pequenos utensílios do dia-a-dia e peças de decoração recorrendo à giesta entrelaçada”. O autarca enalteceu também que “é o trabalho de persistência de grupos folclóricos madeirenses e de pessoas como Danilo Fernandes, que realizam um trabalho de investigação árduo, que tem permitido recolher, estudar e divulgar por entre as atuais e futuras gerações, alguns aspectos das nossas antigas vivências que caíram ou têm vindo a cair em desuso.”

Escrito por Danilo José Fernandes, a obra ‘A Giesta e os seus Artefactos’ tem prefácio de Duarte Caldeira Ferreira e é uma edição do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova.