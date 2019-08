Miguel Silva Gouveia destaca “coordenação exemplar” na organização das Festas do Monte

Numa nota de imprensa dirigida, esta quinta-feira (15 de Agosto), à redacção, o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, enalteceu o sucesso das Festas em Honra de Nossa Senhora do Monte, “seja na parte religiosa hoje, seja na componente profana, ao longo das últimas duas semanas, desfecho para o qual a Autarquia se empenhou uma vez mais de forma profunda”.

“A CMF voltou a garantir, este ano, a iluminação e a ornamentação do arraial, bem como o policiamento e os condicionamentos de trânsito necessários, num investimento que ascendeu a 40 mil euros, ao que se somou ainda a limpeza dos arruamentos antes, durante e depois das Festas e a operacionalização do plano de emergência e socorro, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, e envolvendo os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Polícia de Segurança Pública”, apontou Miguel Silva Gouveia.

O presidente dirigiu ainda uma palavra de agradecimento a “todas as entidades envolvidas e aos diferentes serviços camarários que se empenharam no êxito destas festividades”, reforçando ainda “a forma como todo o espaço ficou limpo e impecável de ontem para hoje, mérito do nosso Departamento de Ambiente, e como as chegadas e saídas ao arraial foram garantidas com todo o conforto, graças ao trabalho da Divisão Municipal de Mobilidade e Trânsito”.

“Mais uma vez a CMF esteve associada à realização da maior celebração religiosa da Madeira, sendo um interveniente activo e trabalhando em grande proximidade com a Paróquia do Monte, numa parceria frutuosa que com a certeza queremos repetir em 2020”, rematou o autarca.