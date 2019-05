Miguel Silva Gouveia assume funções como presidente da Câmara do Funchal na próxima segunda-feira

É já na próxima segunda-feira, dia 3 de Junho, que Miguel Silva Gouveia assume funções como presidente da Câmara do Funchal. O Acto de Assunção de Funções acontece no âmbito da reunião de Câmara que se realiza na manhã de segunda-feira. Após esta reunião, pelas 13 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, prestará declarações públicas como Presidente da Câmara Municipal do Funchal.