Miguel Gouveia já discursa na primeira sessão solene como presidente do Funchal

Na primeira sessão solene do Dia da Cidade com Miguel Gouveia como presidente da Câmara Municipal do Funchal o autarca agradeceu a “oportunidade” de estar hoje à frente da CMF.

Miguel Gouveia falou sobre os “valores inalienáveis da partilha , da camaradagem e da amizade” da comunidade do Funchal. Gente esta que considera “resiliente”.

“O Funchal é hoje uma cidade com uma identidade verdadeiramente vincada, com prioridades políticas bem definidas e reconhecidas por todos, uma cidade que se evidencia pela sua Sustentabilidade Financeira e ambiental, pela equidade e justiça social, pela reabilitação urbana, pela inovação e pela proximidade e participação cívica” disse, explicando que estes são os cinco pilares que sustentam o trabalho do executivo camarário.

É, aliás, sobre cada um destes “pilares” que fala agora, começando por mencionar “três projectos” que estão actualmente em curso: reflorestação no Parque Ecológico com um investimento de 1,4 milhões de euros para plantação de 288 mil árvores, substituição de todas as redes de água em fibrocimento, num investimento superior a 3 milhões de euros, por um sistema eficaz de distribuição de água, ou a nova ETAR do Funchal.

Falou ainda sobre o investimento de 8 milhões de euros num Fundo de Investimento Social, para apoio à natalidade, educação ou medicamentos.

Miguel Gouveia continua o discurso, tocando em vários pontos, desafios e promessas para o Funchal.

