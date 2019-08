Miguel Gouveia elogia Paulo Cafôfo por retirar Funchal da “mordaça”

“As minhas última palavras dedico-as àquele que personificou, no Outono de 2013, a chegada da ‘Primavera de Cidadania’ à cidade do Funchal. Uma primavera que retirou a mordaça que calava os representantes da oposição...”

Afirmando que se referia à Paulo Cafôfo, “último presidente da Câmara, mas acima de tudo um grande amigo e grande camarada de luta” Miguel Gouveia caracteriza-o como “defensor intransigente das autonomias”.

Feitos os agradecimentos, o presidente da Câmara do Funchal despediu-se sublinhando os desafios que aguardam a sua governação sobretudo no que respeita “à autonomia do poder local das autarquias madeirenses”.

Fala agora Fernanda Cardoso, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.