Miguel Albuquerque visita quinta-feira Caminho Agrícola do Pinheiro

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, na próxima quinta-feira, 22 de Agosto, às 18 horas, as obras agora concluídas de construção do caminho agrícola do Pinheiro.

A obra ‘Caminho Agrícola do Pinheiro’ foi promovida pelo Governo Regional, entre os sítios do Carvalhal (freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol) e do Pinheiro (freguesia do Arco da Calheta, concelho da Calheta).

A nova estrada tem uma extensão de 2.688,80 metros, com quatro metros de largura de faixa de rodagem, tendo orçado os 1.437.709,00 euros, dos quais, 85% foram financiados pelo FEADER (1.222.052,65 euros), no âmbito do PRODERAM 2020, e 15% suportados pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira (215.656,35 euros).

A empreitada consiste essencialmente na pavimentação de um caminho agrícola com recurso a betão betuminoso, beneficiando 24 explorações agrícolas, que perfazem globalmente uma área de 23,4 hectares.