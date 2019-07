Miguel Albuquerque visita obras de recuperação da estrada regional 110

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 6 de Julho, pelas 11.30 horas, as obras, agora concluídas, de recuperação da estrada regional 110, no troço entre a Camacha e o Santo da Serra, no concelho de Santa Cruz.

A obra visou o tratamento de taludes sobranceiros à estrada regional, a construção/reconstrução de passagens hidráulicas, a reparação de sistemas de drenagem longitudinal, a reabilitação do pavimento rodoviário e a sinalização horizontal e vertical, de forma a repor as condições óptimas de circulação rodoviária no troço entre as freguesias da Camacha e de Santo António da Serra, no concelho de Santa Cruz.

A obra, orçada em 3.222 670,00 euros, sem IVA, incluiu ainda duas intervenções pontuais na freguesia do Porto da Cruz, concelho de Machico.

A intervenção nestes troços da Estrada Regional 110 perfaz uma extensão total com 12,6 km, aproximadamente, sendo que a faixa de rodagem tem uma largura média de 6,50 metros.

Recorde-se que esta é uma obra da Lei de Meios.

A esta obra juntam-se muitas outras, em todos os concelhos da Madeira e no Porto Santo, entre as já executadas, as em curso e as lançar (como a das Carreiras ou a do Pico das Pedras), em várias das estradas regionais, incluindo pavimentações, correcções de taludes, requalificação de pontes e viadutos, alargamento de curvas e de troços de estrada e ainda recuperação de muros e varandins.