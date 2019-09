Miguel Albuquerque pede aos pais “que não tenham medo da inovação”

O presidente do Governo Regional esteve esta sexta-feira na abertura do ano escolar na Escola da Levada, onde sossegou os encarregados de educação dos alunos, pedindo aos pais “que não tenham medo da inovação, da mudança”, referindo-se à implementação dos manuais digitais no 5.º ano, em todas as escolas da Região.

“Estamos a viver num mundo que vai mudar substancialmente nos próximos cinco a dez anos, sobretudo com a difusão das chamadas tecnologias 5G, mais conhecidas como a internet das coisas. Vai mudar o modo como trabalhamos, como convivemos, como interagimos na sociedade. E o pior que poderíamos fazer era enterrar a cabeça na areia e não ministrar aos nossos jovens, aos nossos filhos, um ensino baseado na tecnologia, na inovação digital”, defendeu Miguel Albuquerque.

Vislumbrando esse futuro, o presidente do Governo Regional acredita que é “fundamental” a antecipação, de forma a “proporcionar aos nossos jovens uma boa preparação e uma boa qualificação para o futuro”.

Esta sexta-feira, a Escola da Levada também contou com a presença dos representantes da Porto Editora e da Samsung, parceiros na implementação dos manuais digitais na Região.

Miguel Albuquerque elogiou ainda a escola da Levada, que defende ser um estabelecimento de ensino “de excelência, com ensino de qualidade”. Estatuto esse, sublinhou, que se deve ao empenho do Conselho Executivo, do director da escola e dos professores, que têm desenvolvido, nos últimos anos, trabalho ao nível pedagógico, da inovação e do funcionamento.