Miguel Albuquerque inaugura Centro de Dia do Estreito de Câmara de Lobos

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura amanhã, 4 de Fevereiro, pelas 17 horas, no Estreito de Câmara de Lobos (CMCL), o novo centro de dia da freguesia, uma iniciativa da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

O novo serviço municipal será inserido no Centro Comunitário Vila Viva, localizado na Alameda do Mercado do Estreito de Câmara de Lobos, e destina-se sobretudo a pessoas com 65 e mais anos residentes na freguesia.

Com capacidade para 30 utentes, o centro vem reforçar as apostas sociais da CMCL para os idosos e pessoas com mobilidade reduzida. O objectivo central prende-se com a melhoria da qualidade de vida e da autonomia destes utentes.

Segundo nota emitida pela presidência do Governo, o centro vai prestar serviços à população idosa durante o dia e contará com uma equipa formada por uma animadora sóciocultural, dois assistentes operacionais e uma técnica superior de Educação Sénior. Colaborarão ainda, pontualmente, profissionais das áreas do desporto e da nutrição, para além de uma equipa de voluntários.

Refira-se que, todos os dias, entre as 9h e as 17 horas (o horário de funcionamento do serviço) os idosos terão acesso a variadas actividades: expressão artística, actividade física, de consciencialização preventiva, recreativa e de desenvolvimento pessoal e social.

Os utentes terão também acesso a serviços de enfermagem, fisioterapia, nutrição e actividades de leitura, jogos de tabuleiro e mesa, passeios e saídas mensais. O fornecimento de refeições e transporte (quando necessário) também estão assegurados.

Acrescente-se que o Centro de dia fornecerá aos seus utentes três refeições diárias.