Miguel Albuquerque destaca importância dos Salesianos na educação na Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou, esta tarde, a importância da “obra inestimável dos Salesianos na nossa terra, importantíssima em termos de educação” na Madeira.

Palavras proferidos no lançamento da obra infantil ‘O Pai Laurindo’, com texto de Graça Alves e ilustrações de Sílvia Marta, editada pela Fundação Salesianos. Um livro em memória do Padre Laurindo Pestana, que esteve na génese da criação da Escola Salesiana de Artes e Ofícios.

“Um homem dotado de princípios filantrópicos que, após criar a Escola de Artes e Ofícios, quando começa a se aperceber do fim da sua vida, vai buscar uma instituição como os Salesianos, para dar continuidade a esse trabalho”, adiantou Miguel Albuquerque na apresentação realizada no Museu da Electricidade - Casa da Luz.

O governante aproveitou para falar da questão do apoio do governo ao ensino privado, considerando fundamental “preservar a liberdade de escolha das famílias em colocarem os seus filhos nos estabelecimentos de ensino que entenderem” e salvaguardando que o facto de os Salesianos “continuarem a ser uma escola de excelência na Madeira, deve-se a continuarmos a assegurar nesta terra essa liberdade de escolha”.