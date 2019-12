Metodologia da Comissão à extracção de inertes discutida dia 13

A reunião de apresentação da metodologia da Comissão Eventual de Inquérito “à actuação do Governo Regional no que se relaciona com a extracção de inertes nas ribeiras e na orla costeira da Madeira” ficou marcada para 13 de Dezembro, às 14h30, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

Os deputados que integram esta Comissão Eventual de Inquérito, requerida pelo PS e presidida pelo social-democrata Adolfo Brazão, reuniram-se esta terça-feira, mas apenas discutiram linhas gerais. Para já, sabe-se que as audições terão lugar no plenário da ALM, que serão abertas ao público e transmitidas em directo no site da ALM. Já as reuniões ordinárias serão à porta fechada.

A Comissão foi requerida pelos deputados socialistas que querem ouvir vários especialistas sobre o tema, alguns dos quais o DIÁRIO revela na edição impressa de hoje.