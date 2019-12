‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’ são já “um cartaz cultural da nossa cidade nesta época natalícia”

O presidente da Câmara Municipal do Funchal considerou que as ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’, que se encontram expostas no Teatro Municipal Baltazar Dias, são já “um cartaz cultural da nossa cidade nesta época natalícia”. Temos milhares de turistas e madeirenses que visitam este salão e ficam rendidos ao brilhantismo e elegância das mesas que estão aqui em exibição”, garantiu Miguel Silva Gouveia, na inauguração das mesas que ficarão expostas até 4 de Janeiro.

A mostra, alusiva à utilização de Bordado Madeira na quadra natalícia, é uma iniciativa da Bordal, em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal. Nesta edição, foram convidados dois decoradores regionais, Nini Andrade Silva e Dino Gonçalves, aos quais se juntaram, pela primeira vez, a Associação de Promoção da Madeira e os Guias Intérpretes Oficiais, e os já habituais hotéis, que expõem as suas propostas de mesas de Natal. São eles o Castanheiro Boutique Hotel, o Porto Bay Hotels & Resorts, o Pestana Hotel Group, e o Hotel Quinta do Furão.

O autarca louvou o trabalho da Bordal, que “soube conjugar tão bem o talento dos nossos decoradores e a natureza da nossa ilha, com um produto tão representativo da nossa identidade como é o Bordado Madeira”.