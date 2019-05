Mercado Quinhentista de Machico terá o ‘Sê-lo Verde 2019’ pelas boas práticas ambientais

O Mercado Quinhentista de Machico é o único evento de Recriação Histórica a obter Sê-lo Verde 2019. A iniciativa ‘Programa Sê-lo Verde 2019’ é promovida pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e tem como objectivo ser um contributo para que os eventos de massas possam evoluir no seu perfil de sustentabilidade/pegada ecológica, incentivando a adopção de boas-práticas ambientais, inovadoras e com impacte ambiental, social e económico nos grandes eventos, através do financiamento de medidas verdes a adoptar nos mesmos. O evento realiza-se entre os dias 7 e 9 de Junho.

Assim, a iniciativa promovida em Machico junta-se aos maiores eventos portugueses como o Nós Alive, NOS Primavera Sound, Meo Marés Vivas, SummerOpening, Festival Panda, Vodafone Paredes de Coura, Andanças, entre outros.

“Nesta edição, com a certificação do Sê-Lo Verde, o Mercado Quinhentista contará com Ecosanitários e com acções de sensibilização junto do público, realizadas por um grupo de teatro, reforçando assim a consciencialização que este Projeto da Escola Básica e Secundária de Machico tem vindo a promover, junto dos participantes e visitantes, para as questões ambientais”, refere nota enviada à imprensa.

Além disso, a obrigatoriedade do uso do copo de barro desde a sua primeira edição, há 13 anos, foi uma das primeiras medidas, assim como a utilização de muitos objectos reciclados em alternativa aos plásticos e outros materiais/ equipamentos que, por não se adequarem ao contexto histórico, não podem ser utilizados no evento.

Por fim, a organização irá aumentar os pontos de água potável, equipar o recinto do evento com ecopontos e realizar a recolha selectiva de lixo para posterior compostagem.

Na adopção destas boas práticas ambientais colaboram também a Câmara Municipal de Machico, a ARM – Águas e Resíduos da Madeira e o Parque Ecológico do Funchal.