Médicos do Serviço de Saúde da Madeira ameaçam com greve de zelo

Bom dia! Os médicos do Serviço de Saúde da Madeira estão a ameaçar com greve de zelo. Tudo porque cresce a insatisfação face às alterações tornadas públicas na estrutura clínica do SESARAM, incluindo nas direcções de vários serviços. Um comunicado da Secretaria Regional quis serenar a situação, mas piorou o descontentamento, questão agravada pelo vazio de poder e um orçamento curto, matérias que antecipam tempos difíceis no órgão que tutela a Saúde regional. É este o tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, dia 11 de Novembro de 2019.

Eis as restantes chamadas de primeira capa:

‘Anarquia táctica penaliza Marítimo’

Verde-rubros empataram na recepção ao Portimonense e não ganham na Liga há quatro jornadas. Faltou qualidade e visão de quem lidera para mais. Já o Nacional regressou às vitórias na II Liga e mantém-se em lugar de subida, isto num domingo marcado pelo gesto de Cristiano Ronaldo, que foi substituído no jogo 1.000 e seguiu directamente para os balneários;

‘Cafôfo em duelo inédito com Albuquerque’

Socialistas colocam ex-candidato a presidente a liderar confronto ao Executivo no debate do Programa de Governo que arranca esta segunda-feira. Temas como impostos, saúde e apoio social vão marcar a discussão na ALM, com José Manuel Rodrigues a esperar “elevação” no parlamento. Ainda na política, para os lados de Santa Cruz a polémica na Quinta Escuna sacode JPP e PSD;

‘Madeira Summerland no Verão de 2020 com bandas, artistas e DJs’

O Grupo Café do Teatro organiza mais um enorme festival em Agosto. A primeira confirmação é o rapper e estrela do hip-hop Julinho Ksd;

‘Mais de 2 mil já se formaram na Escola Agrícola da Madeira’

Inaugurada em Abril de 2017, a Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, já promoveu um total de 123 formações, ao longo de 3.635 horas, que certificaram 2.779 formandos.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha um excelente início de semana e boas leituras com o seu DIÁRIO.