MDM-Madeira realiza debate sobre maternidade e paternidade entre adolescentes

O MDM–Madeira aproveita a celebração do Dia Internacional da Criança para levar a cabo um debate sobre a maternidade e a paternidade entre os adolescentes.

Tendo isto em conta, convida a população a participar na sua próxima iniciativa alusiva às ‘Crianças que têm crianças’. “Mesmo tendo o número de mães adolescentes decrescido na Região, importa reflectir sobre as histórias das crianças que são mães e pais, muitas vezes antes dos 15 anos, com todas as repercussões pessoais e psicológicas para as próprias, para os seus filhos, para as suas famílias e para a sociedade”, refere através de uma nota de imprensa.

“Como encara esta a gravidez em mulheres jovens, sujeitando-as por vezes a pressões culturais e religiosas? Resultarão sempre estas gestações de falhas no planeamento familiar? O Estado tem garantido o direito à educação sexual e o acesso ao planeamento familiar – previstos na lei portuguesa desde 1984 para fomentar a maternidade e a paternidade conscientes?”, eis algumas das questões que serão debatidas, esta quinta-feira, dia 30 de Maio, pelas 18h30, no Hotel Orquídea.

Para esta iniciativa, o MDM convidou Ana Mafalda, directora do centro da Mãe; Helena Ornelas, psicóloga clínica e Ivo Pereira, médico de família.