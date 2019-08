Máximas atingiram ontem 30 graus na Madeira

A previsão de temperaturas acima dos 30 graus confirmou-se este sábado, dia em que as temperaturas máximas mais altas foram sentidas na Quinta Grande (30,4ºC) e na Bica da Cana (30,1ºC), aqui com a particularidade de ter sido o local onde a humidade relativa do ar atingiu a taxa mais baixa (7%).

Igualmente bastante quente foram as temperaturas ontem sentidas no Pico do Areeiro (29,8ºC), Chão do Areeiro (29,4ºC) e Funchal/Lido (29,1ºC), as estações meteorológicas que se seguiram com os registos mais altos na temperatura do ar.

Com o tempo quente a assolar de um modo geral todo o arquipélago, a temperatura máxima mais baixa entre as duas dezenas de estações meteorológicas do IPMA na Região foi sentida em Santana (23,0ºC).

Igualmente significativo foram as mínimas ontem registadas nas regiões montanhosas da ilha da Madeira, com o ‘mercúrio’ a não descer dos 19,8ºC Pico do Areeiro, Chão do Areeiro e Pico Alto.

Já esta madrugada – desde a meia-noite – a temperatura mínima do ar no Pico do Areeiro, onde se situa a estação meteorológica a maior altitude, foi de uns invejáveis 20,7ºC.