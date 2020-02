Mário Pereira vai tomar posse como director clínico do SESARAM no final desta semana

Mário Pereira vai ser empossado como director clínico no final desta semana.

A posse é confirmada, apesar da existência de um grupo de médicos com funções de chefia no SESARAM, que a ela se opõe, como noticiado hoje pelo DIÁRIO.

Também como antecipado na edição imprensa de hoje, durante este domingo houve muitos contactos entre políticos com responsabilidades de Governo e da área da saúde, tendo saído a reconfirmação do nome do médico e ex-deputado do CDS para as funções na Direcção Clínica.

Ao que tudo indica, os decisores políticos não foram sensíveis aos argumentos e posições manifestadas pelos referidos médicos, no grupo ‘O Nosso Hospital’.

Na edição imprensa de segunda-feira, fique a conhecer alguns pormenores sobre o referido grupo e a avaliação do actual director clínico, Victor Teixeira, sobre a sua passagem pelo cargo. Saiba também o que o médico diz sobre o seu sucessor.