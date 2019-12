Marinha assiste veleiro a 10 milhas a norte do Porto Santo

A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), coordenou durante o dia de hoje, uma operação de assistência a um veleiro do Reino Unido com cerca de 10 metros de comprimento denominado ‘Wanderer’, quando este se encontrava a cerca de 10 milhas a norte da ilha do Porto santo. Com um único tripulante a bordo, de nacionalidade sul-africana, sem capacidade de propulsão mecânica devido a uma avaria no motoro, em dificuldade para navegar à vela face às condições meteorológicas, foi solicitada assistência a este Subcentro.

O alerta foi recebido pelo MRSC Funchal às 08h38 em VHF canal 16, tendo sido de imediato activado para o local o navio patrulha NRP Tejo e a embarcação salva-vidas da Capitania do Porto de Porto Santo (ISN-SR1).

Face às condições meteorológicas na área, foi mantido um acompanhamento próximo através do MRSC Funchal, efectuando comunicações a cada 30 minutos com o skipper do veleiro ‘Wanderer’, e activada posteriormente a embarcação ‘AMN-03-SG-Orca’ da Polícia Marítima,

Confirmada a necessidade de apoio para o reboque, o mesmo foi realizado pela embarcação ‘Comandante Cristiano de Sousa’, da administração dos Portos da Região da Madeira, tendo vindo a verificar-se a entrada em segurança na Marina do Porto Santo pelas 18h15.

O tripulante encontrava-se bem de saúde, sem necessidade de qualquer tipo de assistência médica.

O Comando Local da Polícia Marítima do Porto Santo tomou conta da ocorrência.