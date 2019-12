Mariana Mortágua na Madeira no sábado

A deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, vai estar na Madeira no próximo sábado, dia 14 de Dezembro, para uma sessão pública sobre o Orçamento do Estado para 2020.

O anúncio foi feito pelo Coordenador do BE / Madeira, Paulino Ascenção, numa nota dirigida à comunicação social.

Esta sessão terá lugar às 15 horas, no Espaço Paulo Martins (sito ao número 45 da Rua dos Tanoeiros, no Funchal).