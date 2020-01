Margarida Pocinho, docente da Universidade da Madeira, é a convidada do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira para a próxima edição da iniciativa ‘À conversa com...’, no dia 20 de janeiro, às 9h30, onde falará sobre a ‘(Des)igualdade de género: mulheres, carreira e liderança’.

Doutorada em Psicologia da Educação e docente de Psicologia na Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, Margarida Pocinho vai aproveitar a ocasião para lançar o livro ‘Faça acontecer – Lean in: Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar’, de Sheryl Sandberg de forma a inspirar as mulheres a derrubar os obstáculos que as impedem de receberem o mesmo tratamento e oportunidades profissionais que os homens, encorajando-as a não baixarem os braços e oferecendo-lhes conselhos sobre a conciliação família-carreira.

A iniciativa ‘À conversa com...’ realiza-se pelo terceiro ano consecutivo e visa convidar personalidades a apresentarem uma reflexão a partir da leitura de um livro que tenham escrito ou lido. Embora a igualdade de género seja uma temática do interesse dos alunos, esta sessão estará aberta a toda a comunidade educativa e demais interessados.

Recorde-se que Portugal progrediu na questão da igualdade de género, nos últimos anos, mas continua a estar entre os piores países da União Europeia, sobretudo no tempo que as mulheres ocupam com as tarefas domésticas e em cargos de poder.