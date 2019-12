Marcelo Rebelo de Sousa vem participar nas comemorações dos 600 anos da Descoberta da Madeira e do Porto Santo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vem à Região, a 27 de Março do próximo ano, participar nas comemorações dos 600 anos da Descoberta da Madeira e do Porto Santo.

Esta foi uma das decisões que saíram da reunião que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, manteve, nesta tarde, com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa.

A 27 de Março, o Presidente da República participará em vários eventos relacionados com os 600 anos da Madeira, num programa que foi entre ambos acordado e que será brevemente divulgado.

O governante madeirense teve, conforme faz questão de realçar, uma reunião que considera muito positiva com Marcelo Rebelo de Sousa, tendo sido abordados ainda, entre outros assuntos, vários aspectos relacionados com as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que vão decorrer, a 10 de Junho de 2020, na Região Autónoma da Madeira.

Neste encontro, já foram abordados vários aspectos do programa de comemorações do 10 de Junho.

Refira-se ainda que o presidente da República convidou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, a acompanhá-lo na deslocação que fará à África do Sul, igualmente no âmbito das comemorações do Dia de Portugal em 2020. O convite foi aceite pelo líder madeirense.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa tem feito questão de assinalar a data em território nacional e, nos dias a seguir, junto de uma comunidade portuguesa. Uma opção que se manterá em 2020, com a comitiva a sair em direcção à África do Sul, para assinalar ali a lusitanidade.