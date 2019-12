Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o n.º 1 da colecção ‘600 Anos’

O número 1 da colecção de joias ‘600 Anos’, composta por 60 pares de botões de punho, que pretende celebrar os 600 anos da descoberta das ilhas do Porto Santo e da Madeira, foi oferecido ao Presidente da República pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. José Manuel Rodrigues quis agradecer a presença do Chefe do Estado no parlamento madeirense, no dia 27 de Março de 2020 para assinalar, com uma Sessão Solene, os ‘600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo’.

A colecção é de autoria do engenheiro geólogo João Baptista e é composta por dois tipos de rochas representativas das duas ilhas. Para conferir um carácter único, cada par de botões de punho foi concebido para utilizar estes dois tipos de seixos, que isentos de manipulação foram colados sobre uma mola de prata revestida a ouro de 24 quilates, num processo de montagem realizado pelo ourives Porfírio Ferreira.

As jóias são apresentadas numa caixa hexagonal que simboliza a disjunção colunar perfeita observável na rocha mugearito, do Pico de Ana ferreira, no Porto Santo, e também, na rocha basalto da foz da Ribeira do Faial, na ilha da Madeira. Toda a coleção é cheia de simbolismo, um simbolismo também presente na oferta realizada pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira a Marcelo Rebelo de Sousa.

As jóias foram embaladas numa caixa hexagonal, onde cada face representa 100 anos da história do arquipélago da Madeira e as cores, azul e oiro, significam as cores da bandeira da Região.