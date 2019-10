Manuel Ara Oliveira é director regional do Ambiente e Alterações Climáticas

Manuel Ara Oliveira, que no mandato anterior ocupou o cargo de sub-director Regional dos Assuntos do Mar, assume agora a Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. Segundo o que o DIÁRIO apurou, na secretaria liderada por Susana Prada, Ilídio Sousa assume os destinos da Direcção Regional de Ordenamento do Território.

Tal como já havia sido anunciado, a presidir o conselho de administração da Águas e Resíduos da Madeira ficará Amílcar Gonçalves, estando ainda por definir os dois outros elementos do CA.