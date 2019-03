Mais Porto Santo condena a incoerência da presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo

O Mais Porto Santo enviou esta tarde um comunicado de imprensa a “condenar a forma obscura como a Senhora Presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo tem procurado esconder a verdade, os atentados financeiros perpetrados contra a dignidade dos porto-santenses”.

Segundo este movimento, “à mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer honesta”, considerando ser “fundamental esclarecer a opinião pública, sem recurso a jogadas de bastidores, sobre todas as verdades, não apenas das meias verdades que a Senhora Presidente da Assembleia Municipal procura confundir a opinião pública”.

Recorda o Mais Porto Santo que “no passado dia 19 de Dezembro realizou-se a última sessão da Assembleia Municipal do Porto Santo de 2018, na qual constavam 6 pontos na ordem de trabalhos, entre os quais a proposta da Câmara Municipal de Porto Santo para aprovação da participação variável do IRS, ou seja, de retirar 4% aos contribuintes, bem como uma proposta de voto de louvor a uma associação, apresentada pelo Partido Socialista” e que “através de ofício e com data de 8 de Janeiro de 2019, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo informou que o voto de louvor tinha sido aprovado por MAIORIA, indo ao pormenor, de no respetivo ofício, referir todos o nomes dos deputados que votaram a favor ou se abstiveram”.

Perante esta posição, o movimento “na primeira sessão da Assembleia Municipal de 2019 realizada no passado dia 21 de Fevereiro, através do líder do Grupo Municipal, apelou ao sentido democrático e coerência da Senhora Presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, exigindo que nos mesmos moldes o fizesse para os Munícipes/Contribuinte sobre a aprovação da proposta de retirada de 4% sobre o IRS”. “Como foi dado um prazo para informação à população, deixando o modo à consideração da Senhora Presidente, que terminou às 23h59 do dia 28 de Fevereiro do corrente, sem que nada tivesse sido feito”, o Mais Porto Santo resolveu “dar conhecimento à população o sentido da votação e os respectivos nomes dos deputados presentes e votantes na sessão na proposta de retirada de 4% no imposto sobre o rendimento de pessoas singulares para vigorar no ano de 2019, que foi aprovada por maioria, com voto de qualidade da Presidente da Assembleia Municipal, Fátima Silva, bem como dos deputados do Grupo Municipal do Partido Social Democrata, Nuno Freitas, Duarte Rosário, Pedro Ortelã, Rute Areal, Vítor Menezes, André Velosa, e da Presidente da Junta de Freguesia, Joselina Melim”.

Votaram contra os deputados do Grupo Municipal do Partido Socialista, Teresa Leão, Rosário Ribeiro, Wilson Vasconcelos, João Manuel Freitas, Tito Neves e Dora Faria, e oos deputados Municipais do Movimento Mais Porto Santo, Jorge Jacinto e Carlos Rapoula.

“Os Munícipes têm o direito de saber quem os defende”, finaliza o comunicado o Mais Porto Santo.