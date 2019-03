Mais dois voos, de e para a Madeira, cancelados pela restrição imposta pela AESA

Há mais dois voos cancelados (chegada e partida) no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo em consequência da interdição do espaço aéreo europeu a dois modelos Boeing 737 MAX, hoje decretada pela Agência Europeia de Segurança Aérea, após o grave acidente com uma aeronave da Ethiopian Airlines que caiu na Etiópia, no domingo, matando as 157 pessoas que seguiam a bordo.Depois do cancelamento, já esta tarde, no voo de regresso a Oslo da Norwegian, com o Boeing 737-8 MAX a regressar à Noruega apenas com a tripulação, estão também cancelados os voos desta noite previstos com o mesmo modelo de aeronave, desta feita operados pela companhia charter checa Smartwings, que não realizará o voo proveniente de Vilnius, Lituânia, que tinha chegada à Madeira prevista para as 23:20, nem a viagem de regresso, desta feita com destino a Varsóvia, Polónia, que estava programada ocorrer ao início da madrugada (00:20).São as primeiras consequências das “medidas necessárias para assegurar a segurança dos passageiros”, razão pela qual toda a frota visada está apeada na Europa. Há diversas companhias charters que voavam para a Madeira com estes modelos de aviões, nomeadamente a TUI UK, a Norwegian, a Air Shuttle e a Smartwings. A medida cautelar, por tempo indeterminado, poderá afectar o importante sector do Turismo.