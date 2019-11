Mais de 20 mil doses da vacina contra a gripe administradas na Madeira

A campanha de vacinação contra a Gripe decorre desde o dia 14 de Outubro com uma elevada adesão pela população na Região Autónoma da Madeira. “Até ao momento, foram já administradas nos Centros de Saúde da RAM mais de 20 mil doses da vacina tetravalente contra a Gripe, superando a adesão verificada nas épocas anteriores”, refere a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

Uma vez que a distribuição das vacinas no País tem sido faseada e a entrega da próxima tranche de vacinas na RAM, pelo respectivo laboratório, está prevista para amanhã, 5 de Novembro, “antecipa-se a possibilidade de limitações no funcionamento dos postos de vacinação durante o fim do dia de hoje e o dia de amanhã”.

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil informa que “estão a ser reunidos todos os esforços para a rápida distribuição pelos centros de saúde e a regularização das acções de vacinação”.

“Reforçamos que a vacinação contra a gripe é recomendada, preferencialmente até ao fim do ano civil e, reveste-se de elevada importância, em particular para os grupos mais vulneráveis, como as pessoas idosas e as que vivem com doenças crónicas”, conclui.