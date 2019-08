Mais crianças em risco no concelho de Machico

Há 158 crianças e jovens sinalizadas em Machico como estando em situação de risco. A notícia que faz manchete na edição de hoje do DIÁRIO revela que a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens daquele concelho analisou, no ano passado, um número superior de casos relacionados com negligência, comportamentos desviantes, absentismo escolar e maus-tratos.

Preocupadas estão várias famílias da freguesia de São Gonçalo, que continuam à espera do Governo. Tratam-se de antigos moradores temem não regressar ao bairro social que ali fica. O bairro vai ter 78 novos fogos, mas os antigos moradores temem que as suas casas sejam entregues a agregados afectados pelos incêndios de 2016.

Adiado está o Museu dos Automóveis Clássicos, prometido no princípio do actual mandato do Governo. Porém, até agora permanece em ‘banho-maria’.

No dia em que o PS faz a rentrée nacional na Madeira, Pedro Calado enumera ao DIÁRIO a lista com os “prejuízos causados” por ‘Lisboa’ e avalia em 208 milhões ‘garrote’ de Costa à Região. Já Paulo Cafôfo que ontem, tal como António Costa, marcou presença na conferência realizada na Madeira do Partido Socialista Europeu, pediu solidariedade nacional e europeia para a Região.

Na edição deste sábado, a rubrica sobre os ‘600 anos’ é hoje dedicada ao falar regional madeirense, algo que sobrevive aos tempos apenas em termos fónicos, já que as palavras e expressões tendem a desparecer.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje, com o seu DIÁRIO.