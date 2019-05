Madeira tem nova Estratégia Regional de Combate à doença pulmonar obstrutiva crónica

A mortalidade por doença respiratória é muito elevada em Portugal e na Região Autónoma da Madeira, havendo por isso, a necessidade de intensificar a estratégia regional no combate à doença pulmonar obstrutiva crónica, através do aumento das consultas de cessação tabágica e da criação de uma rede de espirometrias com vista à identificação precoce desta patologia.

Segundo Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde, nesta primeira fase, a Rede de Espirometria estará centralizada no Centro de Saúde do Bom Jesus, com um projecto-piloto no centro de rastreios da RAM. Trata-se, de acordo com o governante, de exames que já são feitos a nível do serviço de pneumologia orientados e referenciados pelos cuidados primários de saúde, e que passarão a ser feitos com mais frequência. “Como aumentamos a consulta de cessação tabágica, aumentamos a nossa capacidade de resposta para este exame, de forma a fazermos o diagnóstico da tal doença pulmonar obstrutiva crónica”, referiu secretário, salientando que não se trata de rastreios, mas sim de uma “identificação precoce de situações que podem estar subdiagnosticadas”.

Na apresentação da Estratégia Regional para as Doenças Respiratórias Crónicas (ERDRC), realizada esta manhã no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal, o Secretário Regional da Saúde referiu ainda que a Madeira tem cerca de 10 mil utentes que sofrem de doença pulmonar obstrutiva crónica, uma patologia que requer muitas idas às urgências e terapêuticas cada vez mais onerosas. As medidas hoje apresentadas vão permitir “tratar a doença, evitando as idas à urgência e a necessidade da utilização de esquemas futuros de terapêuticas onerosas”.

Pedro Ramos destacou ainda o papel do grupo de trabalho criado em 2017, com profissionais do IASAÚDE, entidade gestora da saúde da Madeira, com colegas de pneumonologia e enfermeiros, que têm estudado esta patologia e permitiu apresentar a estratégia regional de combate à doença com metas e objectivos que passam por diminuir o consumo do tabaco na Madeira. “Embora a percentagem regional seja de 16%, não estamos contentes com esta percentagem, uma vez que o tabaco é responsável pela morte de 7 milhões de mortes em todo o mundo e queremos que isto não seja um factor de risco para a nossa população”, destacou Pedro Ramos.