Madeira representada num congresso Internacional na Holanda

No âmbito do programa europeu Erasmus +, duas investigadoras do Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação, Cultura e Social (CEDECS) e da Associação de Investigação Científica do Atlântico (AICA), participaran nesta última semana de Junho, numa Atividade de Cooperação Transnacional intitulada Social Inclusion and Diversity. Este evento decorreu no Wageningen Internacional Congress Center (WICC), na Holanda. Esta atividade contou com aproximadamente 100 participantes de vários países europeus. Nos vários workshops que decorreram foram apresentadas e analisadas várias perspectivas sobre a dimensão da inclusão e da diversidade, ao nível educacional. O contributo dos participantes dos vários países foi muito importante na partilha e reflexão dos temas abordados. Em simultaneo criaram-se novos laços sociais e parcerias para o desenvolvimento de futuros projetos a nível europeu.