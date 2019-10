Madeira recebeu formação sobre ‘Educação para os Valores e ética no Desporto’

A Madeira recebeu, nos dias 10 e 18 de Outubro, uma acção de formação intitulada ‘Educação para os Valores e Ética no Desporto’, organizada pela Direcção Regional de Juventude e Desporto em parceria com o Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. e com a Criamar.C

Com uma carga horária de 6 horas, subdividida em dois módulos, a primeira parte da formação decorreu no auditório do Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, tendo sido acreditado pelo IPDJ em 0,6 créditos, para treinadores e técnicos de exercício físico e teve a primeira hora destinada aos pais.

Já o segundo módulo teve lugar no dia 18, na sala do Senado no Campus da Penteada, e contou com a primeira hora dirigida aos árbitros, onde foi apresentado o cartão branco.

A formação foi ainda validada pela Direcção Regional de Educação para os docentes em 6 horas e contou com mais de uma centena formandos.

O evento contou com o apoio da Coca-Cola European Partners Portugal e teve na cerimónia de abertura, a Pró Reitora, Ana Natividade, o Director Regional de Juventude e Desporto, David Gomes, o Adjunto da CRIAMAR, João Borges e o representante/formador do IPDJ- PNED, André Carvalho, responsável pela formação.