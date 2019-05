Madeira quer soluções para o Brexit

O Vice-presidente Governo Regional elogiou hoje a Embaixada e o Consulado Geral de Portugal no Reino Unido pelo trabalho que têm feito de promoção da Madeira naquele país, mas não deixou de expressar preocupação com os impactos que o Brexit terá na grande comunidade madeirense e nas empresas que têm relações comerciais.

Calculada em bem mais do que os oficiais 150 mil residentes, mas também nos cerca de 700 britânicos a viver na Região, bem como no fluxo de turistas para o arquipélago e, ainda, a contribuição financeira do Reino Unido que irá ser reduzida ou terminar e, quando tal acontecer, as consequências para uma região ultraperiférica como é a Madeira, são tudo problemas em cima da mesa.

Pedro Calado falava ao início da tarde na sessão de encerramento do seminário “Brexit: Oportunidades e desafios para as PME”, tendo frisado outras preocupações como “a definição de premissas de continuação da participação do Reino Unido na União Aduaneira e no Mercado Único, para além de um período de transição que permita uma salvaguarda do comércio externo regional, designadamente os produtos que pela sua dimensão têm uma importância muito grande” para a nossa economia.

O governante salienta que desde a primeira hora têm sido redobrados esforços para tentar “acalmar quem está do outro lado, não só a nível individual como de empresas, porque há algum clima de desconfiança sobre o que vai existir, como se vai passar como serão feitas as coisas”, remetendo mais explicações e anúncios para o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque que, neste fim-de-semana, irá deslocar-se ao Reino Unido.