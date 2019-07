Madeira quer ser auto-suficiente na produção de plantas vitícolas

O presidente do Governo Regional visitou, esta quarta-feira (dia 3 de Julho), o campo experimental dos Cardais, em São Vicente, que está a ser alvo de requalificação.

“Vamos continuar a modernizar e desenvolver a nossa terra”, afirmou na ocasião Miguel Albuquerque, aproveitando para enumerar alguns dos investimentos do Governo Regional naquele concelho e assim lançar uma ‘farpa’ àqueles que fazem “conversa fiada sobre as pessoas sem obra nenhuma feita”

Concretamente sobre campo experimental, o líder regional explica que o objectivo é que no futuro a Madeira seja auto-suficiente na produção de plantas vitícolas. Isto é, não precise de comprar bacelos ao exterior, produzindo-os neste campo experimental, bem como no anunciado campo experimental do Caniçal.

Segundo nota da presidência do Governo, o investimento global da requalificação do Campo dos Cardais ascende a 116.410,97 euros, sem IVA incluído, englobando a área experimental e a construção de um armazém de apoio que resulta de um investimento de 96.758,97 euros, mais IVA, valor assumido na totalidade pelo Governo Regional. A área do campo experimental traduz-se num investimento de 19.652 euros, a que acresce IVA, sendo 50% do regime de apoio à restruturação e reconversão das vinhas da UE e os outros 50% do IVBAM.

Miguel Albuquerque voltou a realçar o crescimento das exportações regionais, garantindo que irá “continuar a apostar no apoio aos nossos produtores e na formação técnica aos nossos jovens empresários agrícolas”.

Referiu ainda que está a ser feito um “esforço no sentido de aumentar o número de vendas” no sector dos vinhos, que este no ano passado atingiu os 19,8 milhões.