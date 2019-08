Madeira Pride reclama necessidade de debate político para a causa LGBTI+

Numa altura de eleições, o Madeira Pride reclama a necessidade de debate político para a causa LGBTI+, numa região onde dizem existir ainda tanto por fazer em relação às questões de igualdade, inclusão, saúde e educação para homossexuais, lésbicas, bissexuais, trans, intersexo e demais orientações, identidades e expressões de géneros não binárias.

“O que pensam os partidos sobre as várias formas de discriminação que sofre esta população? Que medidas concretas apresentam para a prossecução do respeito pelos Direitos Humanos e plenitude de igualdade com os/as demais concidadãos/ãs? Que projetos oferecem espaço de comunicação, formação e protagonismo no debate político sobre diversidade sexual e de género, na região?”, são algumas das questões que querem ver respondidas.

Por isso, a 12 de Setembro, a partir das 18h30, realiza-se uma sessão pública, no Auditório do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira