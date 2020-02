Madeira “pioneira em instrumentos de atracção fiscal”

O secretário regional de Economia, Rui Barreto, presidiu ao encerramento da “Conferência Orçamento de Estado 2020”, uma iniciativa organizada pela Madeira Parques Empresariais, em parceria com a Grant Thornton e a Abreu Advogados.

A acção enquadrada no plano de actividades da Madeira Parques Empresariais teve como objectivo “dissecar aquilo que é a proposta do Orçamento do Estado para Portugal e quais as implicações para as regiões autónomas”, bem como “perceber quais as medidas do ponto de vista fiscal com impacto na Região e de que forma isso pode acelerar ou condicionar o desenvolvimento económico da Região”.

O responsável pela pasta da Economia disse que é objectivo do Governo Regional tornar a Madeira a região do País mais atractiva para o investimento. Exemplo disso todos os instrumentos de apoio às empresas, sobretudo ao nível da exportação. “Temos de ter instrumentos, como é o caso da Invest Madeira que passará a agência de promoção do investimento, ligando-a à rede da diáspora”.

A mais baixa taxa de IRC para as pequenas e médias empresas, o investimento no cabo submarino, a aposta na qualificação dos recursos, adequando os recursos formativas às necessidades das empresas, incentivos comunitários de financiamento. “Tudo para que as empresas possam ter, em cada fase do desenvolvimento dos seus negócios, ferramentas especializadas”.